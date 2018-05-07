«Маршрут Победы» на железных конях преодолели 70 байкеров из различных регионов нашей страны

В минувшие выходные Горячий Ключ принял мотосостязания «Enduro-2018».

Кубань, Адыгея, Липецк, Ростов-на-Дону, Москва, Севастополь – пройти испытание на скорость, ловкость и мастерство вождения на курорт приехали десятки байкеров. Предваряя гонки, гостей и участников фестиваля приветствовал глава Горячего Ключа:

– Соревнования подобного формата мы принимаем у себя уже второй год и, хочется отметить – проведение состязаний по мотоспорту становятся для нас доброй традицией. Приятно видеть среди участников соседей из других районов Краснодарского края и гостей из различных регионов нашей страны. Желаю всем победы и ярких впечатлений!

Получить последние ни для кого не составило труда. Многокилометровый маршрут, индивидуальный для каждой категории – маневренных питбайков, спортивных «софтов» и тяжелых «хардов», изобиловал природными неровностями рельефа и искусственными препятствиями, которые щедро расставили по трассе организаторы соревнований. Успешно преодолеть все с первого раза смог далеко не каждый. Однако ни один из них без помощи не остался – как со стороны следящих за соблюдением правил «маршалов», так и других байкеров. Несмотря на высокую конкуренцию, превыше победы и рекордных результатов конкуренты ставили поддержку своих коллег.

И все же лучшие на «Маршруте Победы» были определены – верх одержали те, кто смог пройти максимальное количество кругов за лучшее время. И байкеры Горячего Ключа без призов не остались. Так, Юрий Шкуратов в классе «лайт», а Максим Бальба в классе «питбайк» были удостоены «бронзовых» наград. Стоит отметить, для последнего это уже третье достижение на состязаниях «Enduro». В прошлом году весной питбайкер также поднимался на третью ступень пъедестала почета, а в ходе летних «Enduro жара-2017» занимал первое место.

Нынешние мотосостязания доставили гостям и участникам немало ярких впечатлений и подарили надежду на новую встречу. Ее планируется организовать здесь же – на Шапошниковых полянах, уже осенью этого года.