Кубанские активисты ОНФ приняли участие во Всероссийской акции «Наша Победа»

Во многих регионах страны сейчас создаются масштабные граффити-рисунки, посвященные Великой Победе. Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае присоединились к патриотическому флэш-мобу и нарисовали крупные арт-объекты в г. Краснодаре и в городе-герое Новороссийске.

В Краснодаре художники изобразили яркую композицию на основе докуметального фото времен Великой Отечественной войны, размером с пятиэтажный дом. Предварительно, макет граффити был согласован со всеми жильцами дома по улице Селезнева, что вблизи «восточного рынка». В процессе работы, жители города не оставались равнодушными, расспрашивали о происходящем, фотографировались и узнавали, как можно организовать такое же мероприятие, но уже на их доме. Журналисты тоже не оставили без внимания патриотическое событие, - вышли репортажи на всех телеканалах, в большинстве изданий и даже местные блоггеры активно писали о событии.

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ Дмитрия Ковтуненко и по совместительству старосты МКД, на котором и наносился рисунок, патриотическая акция направлена на воспитание молодого поколения, искоренение вандализма и привлечение молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении собственных домов и общественных территорий.

Чтобы организовать создание двух крупных арт-объектов у уличных художников ушло пять дней, рисовали ребята втроем и даже привлекали спец.технику. Вторая гипер-открытка, посвященная празднованию 9 мая, расположилась на стене дома по ул. Лейтенанта Шмидта, расположенного в центре города-героя Новороссийска. В центре композиции - солдат, дописывающий на стене слово «Победа!», украшена открытка цветами и георгиевской лентой.

- «Такие акции безусловно нужны нам, ведь через искусство, пусть и несколько оригинальное, активисты доносят жителям Кубани главный посыл - Победа в ВОВ является крупнейшим историческим событием для нашей страны! Каждый житель России, от мала до велика, обязан помнить подвиг предков и чтить их память любыми, доступными способами. Надеюсь такая инициатива станет доброй традицией, как для моего родного Новороссийска, так и для других городов края», - поделился своими впечатлениями координатор проекта ОНФ «Центр мониторинга БГС» в Краснодарском крае Андрей Мершиев.