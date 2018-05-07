Кредитование жителей ЮФО и СКФО выросло более чем на 40%

Объем выдачи кредитов населению в первом квартале 2018 года в Южном федеральном округе составил 200,9 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 44,6%), в Северо-Кавказском федеральном округе – 61,1 млрд рублей (рост на 43,6%). Розничный кредитный портфель за год в ЮФО и СКФО вырос на 16,9 и 18,6%, достигнув 1042,6 и 354 млрд рублей соответственно.

Более высокие темпы роста были характерны для ипотечного кредитования. Портфель по ИЖК в ЮФО за год (с 01.04.2017 по 01.04.2018) вырос на 23,7%, составив 382 млрд рублей, в СКФО – на 19,7%, составив 121,3 млрд рублей. Также положительная динамика отмечена по неипотечному кредитованию. Портфель в данном сегменте (в т.ч. по потребительским кредитам) жителей ЮФО вырос на 13,3%, составив 660,5 млрд рублей, СКФО – на 18%, составив 232,7 млрд рублей.

Активизацию розничного кредитования стимулировало уменьшение стоимости заемных средств. В среднем процентные ставки по кредитам населению уменьшились в марте текущего года по сравнению с мартом 2017 года на Юге на 2,4 п.п., составив 13,2% годовых, на Северном Кавказе – на 2,6 п.п. до 14,1%.

В ЮФО наиболее высокие темпы роста выдачи новых кредитов населению отмечены в Республике Крым (рост на 86,9%), в СКФО – в Республике Ингушетия (на 63,3%). Наибольший объем кредитов в I квартале текущего года на Юге выдан жителям Краснодарского края (79,5 млрд рублей) и Ростовской области (61,3 млрд рублей), на Северном Кавказе – Ставропольского края (32,7 млрд рублей).

Южное ГУ Банка России