Помним наших Героев!

Накануне Дня Победы сотрудники компании «Кубаньэнерго» провели в Краснодарском крае серию субботников по приведению в порядок воинских захоронений героев Великой Отечественной войны. В Сочи молодые энергетики позаботились о могиле Почетного гражданина приморского города Алексея Белоуса. В военные годы этот прекрасный человек был председателем Сочинского горисполкома, возглавлял работы по созданию комплекса госпиталей на базе санаториев и пансионатов, сумел своими умелыми действиями уберечь многих жителей прифронтового города от страшного голода.

- Молодые работники компании «Кубаньэнерго» никогда не забудут добрых дел Алексея Белоуса! Мы благодарны ему, как благодарны всем бойцам и труженикам тыла нашей страны, сумевшим одержать победу над фашизмом, - заявила председатель Совета молодежи Сочинского филиала компании «Кубаньэнерго» Анита Роганян.

Ирина СИЗОВА