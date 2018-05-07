В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы таможни за мошенничество

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора кинологического отдела Новороссийской таможни. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, подозреваемой в декабре 2015 года, в связи с планированием приобретения служебной собаки для кинологического отдела Новороссийской таможни, в план-график закупки была включена собака породы «немецкая овчарка» стоимостью 30 тысяч рублей. Решив похитить чужое имущество в апреле 2016 года, женщина купила необходимую собаку у индивидуального предпринимателя за 8 тысяч рублей. Затем обратилась к знакомой - председателю Новороссийской городской общественной организации «Клуб служебного собаководства», с просьбой предоставить ей все реквизиты организации и необходимые документы для оформления фиктивного договора поставки собак для нужд Новороссийской таможни. При этом кинолог гарантировала знакомой, что все оформление документов возьмет на себя. Знакомая согласилась с предложением. Так, в июле 2016 года Новороссийской таможней на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, которыми подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

И.о. помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Южного СУТ СК России Н.В. Аверков