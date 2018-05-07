«Краснодар Водоканал» завершает строительство водопровода в пос. Пашковский

В рамках выполнения инвестиционной программы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершают строительство участка водопроводной сети протяженностью 1000 метров диаметром 200 мм в пос. Пашковский.

Новый трубопровод со сроком эксплуатации более 50 лет проложен инновационным методом горизонтально-направленного бурения и позволит обеспечить население поселка Пашковского качественными услугами водоснабжения.

«Прокладку пластиковых сетей осложняло интенсивное движение транспорта по ул. Гоголя, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. - Стесненные условия работ и большое количество подземных коммуникаций потребовали использования всей необходимой спецтехники: установки ГНБ, илососа, самосвала, экскаватора и миниэскаватора. Метод горизонтально-направленного бурения позволил специалистам выполнить работы без ущерба для благоустройства территории и движения автотранспорта».

Кроме того, в целях удобств абонентов работы проводятся без отключения жителей от услуг водоснабжения.