«Девять» значит - превосходно

Сочинский апарт-отель «Бревис» признан одним из лучших в мире. Он стал обладателем награды Guest Review Award 2017 от международного сервиса бронирования Booking.com. В общей сложности были оценены места размещения в 218 странах мира.

- Этот знак отличия ежегодно вручается представителям отелей и других объектов размещения, которые оказывают самый качественный сервис своим гостям. Средняя оценка среди награждаемых по отзывам постояльцев должна быть не менее 8 из 10 возможных, при этом на их странице должно быть не менее 10 отзывов, - отметили в пресс-службе Booking.com.

В рейтинге учитываются такие критерии как гибкость ценовой политики, место расположения отеля, наличие бесплатного Wi-fi, чистота, удобство номеров и многое другое. Средняя оценка сочинского апарт-отеля «Бревис» в течение года по мнению пользователей системы бронирования составила 9 из 10, что означает «Превосходно». Отель был создан компанией «Юниверсити Плаза» в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в самом центре Сочи. Он предназначен для длительного проживания – на срок от семи дней, и идеально подходит как для деловых поездок, так и семейного отдыха. В 16-ти этажном здании расположены 124 апартамента с видом на море и на город. Все номера имеют отдельный балкон, зону кухни, оснащены бытовой техникой.

Ирина СИЗОВА