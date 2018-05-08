Лучший спортивный курорт

«Лучшим спортивным курортом года» стал комплекс «Роза Хутор» в Сочи. Он был удостоен национальной премии «Спорт и Россия». Ежегодное мероприятие, призванное поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, прошло в пятый раз.

- Спорт всё шире проникает во все сферы жизни нашей страны. Проведение Олимпиады в 2014 году вывело его в категорию одного из основных приоритетов России. Благодаря этому быстрыми темпами развивается спорт высших достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Коммерческие компании не могут находиться в стороне от этих процессов — ведь в них вовлечены потребители их продукции и государство. Соответственно возникает задача выявлять самые лучшие практики такого участия и поощрять самые лучшие начинания, — рассказали организаторы премии.

Директор по розничным продажам «Роза Хутор» Леонид Зиченков подчеркнул, что горный курорт обращает самое серьезное внимание на развитие спорта. На комплексе регулярно проводятся масштабные спортивные события, гостям, помимо катания по горным трассам, предлагаются самые разнообразные занятия. Например, традиционный майский фестиваль бега Rosa Run в этом году собрал более 2000 участников.

- Нам, конечно, очень приятно, что наши усилия в этом направлении получили столь высокую оценку, — отметил Леонид Зиченков.

Лауреатами премии «Спорт и Россия» в этом году также стали НК «Роснефть», футбольный клуб «Спартак-Москва», «Тойота Мотор», международный аэропорт «Шереметьево», REHAU, «ПУМА-РУС» и другие компании.

Ирина СИЗОВА