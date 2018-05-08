В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия по подозрению в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ТрансПродукт», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. По версии следствия, в 2014 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 4 кварталы 2013 года и 3,4 кварталы 2014 года, неправомерно применив налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями, тем самым внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 19,7 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

В настоящее время следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю