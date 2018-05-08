В Ейске в отношении охранника нерестово-вырастного хозяйства пограничники возбудили уголовное дело за браконьерство

54-летний сотрудник крупного предприятия был задержан в минувшем марте. Пограничники зафиксировали факт нарушения правил рыболовства, установленных в регионе: мужчина вышел в море на незарегистрированной лодке типа «каюк», установил запрещенные для любительского рыболовства орудия лова и незаконно добыл свыше 250 особей промысловой рыбы, общим весом более 20 килограммов. Мужчину взяли с поличным уже на берегу Ейского лимана. У правонарушителя изъяли орудия незаконного промысла, включая плавсредство, и выловленную тарань.

В настоящее время по преступному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание как крупный штраф, так и лишение свободы.

Напоминаем, что в период с 1 марта по 31 мая включительно в азовских лиманах Краснодарского края любительская и спортивная рыбалка запрещена.

При осуществлении любительского промысла в разрешенные периоды рыбакам следует помнить, что с начала года для них установлен суточный лимит добычи водных биоресурсов, который не должен превышать пять килограммов, либо одна особь, если ее вес превышает указанную массу.