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СЮЖЕТ ДНЯ

Три дня на раздумья для безответственного отца

Вторник, 08 мая 2018 10:41
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Не удалось скрыться от судебных приставов неплательщику алиментов из Каневского района Краснодарского края.
Безответственный отец задолжал более двухсот тысяч рублей на содержание собственного ребенка. При этом, должник избрал достаточно типичную тактику — он игнорировал телефонные звонки судебного пристава и не появлялся по известному адресу регистрации. В ходе проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении гражданина было заведено разыскное дело. Судебные приставы провели немалую работу, прежде чем установили, что безответственный отец находится за пределами Краснодарского края.
В рамках налаженного межведомственного взаимодействия судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, получил информацию от одного из крупнейших операторов бронирования и продажи билетов, из которой следовало, что в середине апреля должник приобрел авиабилет на рейс Сургут-Москва — Москва-Краснодар.
На основании полученной информации работниками Службы был осуществлен выезд в станицу Привольную Каневского района Краснодарского края, по месту постоянной регистрации неплательщика. Безответственного отца застали на месте. Он был доставлен в отдел судебных приставов, где дал письменное объяснение о причинах неуплаты алиментов. Кроме того, гражданин сообщил место своей постоянной работы. Судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство, в указанную организацию сделан соответствующий запрос и направлена копия исполнительного документа для удержания ежемесячных выплат из заработной платы должника.
Помимо этого, в отношении безответственного отца составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Рассмотрев данный материал, судья назначил неплательщику алиментов наказание в виде административного ареста на трое суток. Надо полагать, что, хотя и непродолжительная, но всё же вынужденная изоляция заставит гражданина задуматься о последствиях отношения к накопленным задолженностям и родительскому долгу.

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