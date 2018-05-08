Три дня на раздумья для безответственного отца

Не удалось скрыться от судебных приставов неплательщику алиментов из Каневского района Краснодарского края.

Безответственный отец задолжал более двухсот тысяч рублей на содержание собственного ребенка. При этом, должник избрал достаточно типичную тактику — он игнорировал телефонные звонки судебного пристава и не появлялся по известному адресу регистрации. В ходе проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении гражданина было заведено разыскное дело. Судебные приставы провели немалую работу, прежде чем установили, что безответственный отец находится за пределами Краснодарского края.

В рамках налаженного межведомственного взаимодействия судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, получил информацию от одного из крупнейших операторов бронирования и продажи билетов, из которой следовало, что в середине апреля должник приобрел авиабилет на рейс Сургут-Москва — Москва-Краснодар.

На основании полученной информации работниками Службы был осуществлен выезд в станицу Привольную Каневского района Краснодарского края, по месту постоянной регистрации неплательщика. Безответственного отца застали на месте. Он был доставлен в отдел судебных приставов, где дал письменное объяснение о причинах неуплаты алиментов. Кроме того, гражданин сообщил место своей постоянной работы. Судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство, в указанную организацию сделан соответствующий запрос и направлена копия исполнительного документа для удержания ежемесячных выплат из заработной платы должника.

Помимо этого, в отношении безответственного отца составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Рассмотрев данный материал, судья назначил неплательщику алиментов наказание в виде административного ареста на трое суток. Надо полагать, что, хотя и непродолжительная, но всё же вынужденная изоляция заставит гражданина задуматься о последствиях отношения к накопленным задолженностям и родительскому долгу.