Цены на АЗС растут третью неделю подряд

Цены на топливо на АЗС третью неделю подряд растут на 0,4%, средняя цена бензина к концу апреля превысила 40 руб. за литр, а дизтопливо уже дорожает быстрее расчетной инфляции. Это отражает исторические максимумы биржевых цен на фоне высокой премиальности экспортных поставок. Дополнительным стимулом подорожания топлива станет повышение акцизов, являющихся важным фактором наполнения бюджета. Эксперты считают, что для торможения цен на ГСМ акцизы надо снизить в два-три раза, но в ФАС заверяют, что следят за ситуацией, а рост цен на топливо в этом году не превысит инфляции.