〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Цены на АЗС растут третью неделю подряд

Вторник, 08 мая 2018 10:42
Оцените материал
(0 голосов)

Цены на топливо на АЗС третью неделю подряд растут на 0,4%, средняя цена бензина к концу апреля превысила 40 руб. за литр, а дизтопливо уже дорожает быстрее расчетной инфляции. Это отражает исторические максимумы биржевых цен на фоне высокой премиальности экспортных поставок. Дополнительным стимулом подорожания топлива станет повышение акцизов, являющихся важным фактором наполнения бюджета. Эксперты считают, что для торможения цен на ГСМ акцизы надо снизить в два-три раза, но в ФАС заверяют, что следят за ситуацией, а рост цен на топливо в этом году не превысит инфляции.

Прочитано 78 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Три дня на раздумья для безответственного отца Мобильные патрули появятся на курортах Краснодарского края »
Наверх