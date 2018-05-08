«Краснодар Водоканал» призывает вовремя оплачивать услуги компании

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работу по снижению дебиторской задолженности. На начало мая 2018 года долг потребителей перед «Краснодар Водоканал» составил 423 млн руб. Из этой суммы - 225 млн рублей составляют долги управляющих компаний и ТСЖ, 60 млн рублей – задолженность населения (частный сектор и прямые расчеты).

«Для сокращения роста задолженности мы проводим целый комплекс мер. В отношении неплательщиков ведём активную претензионно-исковую работу, сотрудничая со службой судебных приставов. С начала этого года водоканалом выдано 2900 уведомлений об ограничении услуг. При поддержке администрации г. Краснодара проводятся совещания с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за оказанные услуги», - отметил коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

В то же время «Краснодар Водоканала» уделяет большое внимание улучшению сервиса для клиентов. Компания расширяет возможности по передаче показаний и оплате счетов. На сайте запущен «Личный кабинет», где можно передать данные приборов учета, узнать о задолженности, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения. В ближайшее время планируется запуск новых сервисов, в том числе онлайн оплаты банковскими картами. Кроме того, в планах специалистов водоканала внедрение дополнительных способов передачи показаний приборов учета через голосовое и СМС-оповещение.

Компания призывает абонентов своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, чтобы избежать начисления пени В настоящее время потребители ООО «Краснодар Водоканал» могут оплатить услуги и передать показания приборов учета в день оплаты, воспользовавшись следующими ресурсами:

- Личный кабинет: www.krasnodarvodokanal.ru;

- ПАО Сбербанк, Сбербанк-Онлайн, Автоплатеж, Личный кабинет;

- Сеть платежных терминалов ООО «Форвард Мобайл»;

- ООО КБ «Кубань Кредит»;

- ФГУП «Почта Росии»;

- АО «Крайинвестбанк»;

- АО «Первомайский»;

- АО «Уралсиб»;

- АО «Юг-Инвестбанк»;

- Платежная система www.А3.ru.

Краснодарский водоканал напоминает потребителям, что своевременная оплата за оказанные услуги является основным источником финансирования мероприятий по поддержанию надежности системы водоснабжения и водоотведения, и просит своевременно и в полном объеме оплачивать счета предприятия.