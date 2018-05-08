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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Тимашевском районе

Вторник, 08 мая 2018 11:09
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Во вторник, 15 мая 2018 года, с 10.00 до 12.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Тимашевском межрайонном следственном отделе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Тимашевского межрайонного следственного отдела по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, 165А.

Записаться на прием можно непосредственно в Тимашевском межрайонном следственном отделе или по телефону 8 (861-30) 4-63-61.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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