Несовершеннолетних осужденных Белореченской воспитательной колонии учат чтить память о Героях Великой Отечественной войны

Сотрудники Белореченской воспитательной колонии уделяют большое внимание воспитательным мероприятиям по патриотической тематике. Участие несовершеннолетних осужденных в такого рода событиях тем более ценно в Год добровольца (волонтера), который проходит сейчас в России.

Несовершеннолетний осужденный Белореченской колонии Андрей З. вместе с сотрудниками воспитательного учреждения принял участие в облагораживании территории около памятника погибшим во время Великой Отечественной войны танкистам в поселке Заречном, а также в наведении порядка на территории мемориала Боевой славы, расположенном в хуторе Ивановском Белореченского района.

Возможность поучаствовать в данных мероприятиях подростку была предоставлена не случайно. Под чутким руководством сотрудников колонии и учителей несовершеннолетний осужденный добился хороших результатов в учебе, принимает активное участие в творческих мероприятиях, проводимых в колонии, проявляет себя в спорте и в трудовой деятельности, не нарушает установленный режим отбывания наказания. Главное увлечение Андрея - изучение истории Великой Отечественной войны.

Надо отметить, что сотрудники Белореченской колонии уже в течение многих лет помогают местным жителям содержать в порядке мемориалы военной славы в Белореченском районе, каждой весной облогараживают территории возле памятников Великой Отечественной войны. И вовлекают в это важное занятие своих воспитанников.

Андрей З. гордится тем, что ему выпала возможность быть причастным к важному и благому делу. По окончании мероприятий по благоустройству мемориалов, он возложил цветы к памятникам героев, павших в боях за Родину.