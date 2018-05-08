Мемориалы героев подготовили ко Дню Победы

В канун Дня Великой Победы судебные приставы Краснодарского края по уже сложившейся доброй традиции провели субботник на воинских мемориалах и захоронениях.

Работники четырех отделов – по Западному, Карасунскому, Прикубанскому и Центральному округов г. Краснодара, а также специалисты аппарата Управления ФССП России по Краснодарскому краю, вооружившись вениками, тряпками, кисточками и краской, собрались на Всесвятском кладбище. По просьбе руководства кладбища представители Закона привели в достойный вид могилу гвардии полковника Мирона Тихоновича Мельничука, погибшего в 1943 году смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками на Тамани. Поработать пришлось изрядно: башню танка, установленного на могиле воина, отмыли от накопившейся за год пыли и обновили краску. Кроме этого, судебные приставы навели порядок на всей аллее Славы центрального кладбища г.Краснодара.

И, конечно, особое внимание было уделено могиле прославленных героев-партизан братьев Евгения и Геннадия (Гения) Игнатовых. Черный обелиск на могиле братьев, павших в бою 10 октября 1942 года, является вечным напоминанием о беспримерном подвиге людей, без колебаний отдавших жизни за мирное небо над головами потомков. Евгению было 27, Геннадию – 17.

Отметим, что двумя днями ранее судебные приставы Северского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю провели субботник на мемориале, установленном на месте гибели братьев - на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск, близ поселка Афипского. До великого праздника остался один день...