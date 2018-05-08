24 апреля РРКПОО «Альянс Франсез – Ростовская область» провел форсайт-сессию, посвященную русско-французским отношениям в сфере культуры, образования и бизнеса. Мероприятие прошло в рамках празднования 15-летнего юбилея «Альянс Франсез – Ростовакая область».

В качестве экспертов на форсайт-сессии выступили:

– Высоков Василий Васильевич, д.э.н., профессор – Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», Президент- "Альянс Франсез - Ростовская Область".

– Марианна Дробо - Генеральный Представитель Фонда "Альянс Франсез"

в России (Москва).

– Яник Траншье – Основатель (Москва), NUMA Moscou - Основатель (Москва) - MEF (Дом французских предпринимателей).

– Даниель Сартр – Региональный представитель (Краснодар) - UFE (Союз Французов за рубежом) .

Гостями мероприятия стали предприятия малого и среднего бизнеса Ростовской области, университеты и школы, партнеры «Альянс Франсез» в сфере культуры. Целью форсайт-сессии было освещение перспектив развития сотрудничества между организациями Ростовской области и французскими представителями.

Было затронуто большое количество аспектов, в частности, поддержка российских и французских стартапов, образовательных проектов, культурных мероприятий, а также необходимость создания единой площадки для взаимодействия российских и французских структур различного уровня.

«Это был мой первый визит в Ростов-на-Дону, и я была счастлива видеть искренний интерес к французскому языку и культуре и возможностям сотрудничества, которые из этого вытекают. Я благодарю «Альянс Франсез – Ростовская область» и его административный совет за теплый прием и ценю энергичность и профессионализм его команды» – Марианна Дробо –генеральный Представитель Фонда "Альянс Франсез" в России.

Все участники подчеркнули практическую ценность данного мероприятия и важность реализации намеченных перспектив.

Форсайт-сессия прошла в Центре финансовой грамотности и была организованна в партнерстве с банком «Центр-инвест».

Справка:

«Альянс Франсез — Ростовская область» — это культурно-просветительская организация, созданная в 2003 году при поддержке Посольства Франции в России. Основные направления деятельности: преподавание французского языка, продвижение французской культуры и развитие франко-русских связей. Это уникальный культурно-образовательный центр, который за 15 лет своей деятельности сделал Ростов частью международного франкофонного движения. www.afrus.ru/ru/rostov/

Город Ростов-на-Дону, столица Южного федерального округа — крупный промышленный, сельскохозяйственный, финансовый, научный и культурный центр, который насчитывает более 70 000 предприятий малого и среднего бизнеса. Город находится на 10 месте в списке лучших городов для ведения бизнеса в России, по оценкам Всемирного Банка и журнала «Форбс».

Банк «Центр-инвест» — крупнейший региональный банк Юга России. Создан в 1992 году в Ростове-на-Дону. По объему кредитования МСБ входит в ТОР-10 банков в РФ. Имеет 127 филиалов и отделений в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Нижнем Новгороде и Москве. В число акционеров входят Европейский банк реконструкции и развития (19,74%), Немецкая корпорация инвестиций и развития DEG (16,14%), В.В. и Т.Н. Высоковы (24,43%), Erste Group Bank AG (9,01%), responsAbility Investments AG (10,02%). Более подробная информация на сайте www.centrinvest.ru