Памятник воинам Великой Отечественной войны благоустроили лесники Горячего Ключа в преддверии Дня Победы

История этого мемориала насчитывает 17 лет. В 2002 году во время проведения работ на одном из подведомственных участков лесники обнаружили останки двух бойцов и медальон. При содействии казаков и поисковиков личность одного из них удалось установить по сохранившимся историческим записям: старший сержант Салиф Петрович Крадан воевал в первом стрелковом батальоне 723-го стрелкового полка. Вместе со своим боевым товарищем они участвовали в ожесточенных сражениях, которые проходили с 24 по 27 сентября 1942 года, и отдали свои жизни за наше мирное сегодня.

На месте гибели советских солдат лесники установили памятный обелиск «Ст. сержант Крадан С.П. 1908 – 1942 и неизвестный солдат», а медальон передали в городской исторический музей. С тех пор лесники постоянно ухаживают за могилой солдат. В этом году доброе начинание было продолжено: памятник облагородили, а прилегающую территорию привели в порядок, чтобы каждый путник мог остановиться здесь, в лесной тени, и почтить память павших за свободу и мир советских воинов.

Напомним, в этом году в рамках краевого проекта «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов» молодежь, волонтеры и все неравнодушные граждане посетили и благоустроили 38 памятников на территории муниципалитета. Данные о каждом из них будут занесены в реестр, который позволит разработать карту мемориальных объектов Кубани, связанных с Великой Отечественной войной. Впоследствии каждый желающий сможет использовать эту базу, чтобы совершить виртуальную экскурсию или же самостоятельно пройти маршрут и посетить малоизвестные достопримечательности.