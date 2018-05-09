Депутат ЗСК Евгения Шумейко лично поздравила ветеранов Великой Отечественной войны

Накануне празднования всей страной Дня Победы депутат ЗСК Евгения Шумейко с личным визитом побывала у ветеранов Великой Отечественной войны на дому в своем Водном избирательном округе.

73 года назад этот замечательный праздник вошёл в историю, как день освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря нашим ветеранам мы можем спокойно жить с чистым небом над головой. Нужно чтить и помнить живых ветеранов, которые прошли этот страшный путь войны.

Посетила Евгения Владимировна участников, инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, лично, пожелав им здоровья и долгих лет жизни. Каждому ветерану был вручен подарок от депутата.

9 мая – День Победы мы празднуем всей огромной страной. Но в нашем внимании нуждаются и самые главные участники победы – ветераны!