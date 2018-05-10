Судебные приставы Курганинска за один рейд посетили более 140 должников

Судебные приставы Курганинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю провели масштабное рейдовое мероприятие по взысканию задолженностей с физических лиц.

В общей сложности, в ходе рейда представители Закона постучались в двери 141 должника. Адресатами судебных приставов стали граждане, не оплатившие задолженности по всем видам платежей – налогам, алиментам, услугам жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, штрафам. Для многих из них визит работников Службы окончился составлением актов описи и ареста имущества.

Результатом такого выхода «в народ» стало окончание 80 исполнительных производств. 12 производств окончены в связи с фактическим исполнением требований исполнительных документов. В рамках еще четырех производств установлены источники доходов неплательщиков, нескольким должникам вручены официальные требования.

Следует отметить, что рейдовые мероприятия регулярно проводятся во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Они неизменно показывают высокую эффективность – и в этом нет ничего удивительного. Готовясь к рейду, судебные приставы отбирают определенные категории исполнительных производств, либо действуют по географическому принципу – выходят по адресам неплательщиков, живущих в непосредственной близости друг от друга. В обоих случаях действует, так называемый, адресный подход, который, безусловно, повышает результативность работы. Общая сумма, взысканная в ходе рейда курганинских судебных приставов, составила порядка 100 тысяч рублей.