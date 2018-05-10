В Краснодаре перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела ГИБДД по Крымскому району

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Крымскому району. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, сотрудник полиции ввел в заблуждение заместителя генерального директора организации по перевозке крупногабаритных грузов относительно своей возможности привлечь фирму и ее сотрудников к административной ответственности за нарушения в сфере дорожного движения при отсутствии специального разрешения либо с превышением габаритов. За это предлагалось передавать ему ежемесячно по 80 тысяч рублей. В период с июня 2016 по июль 2017 года обвиняемый получал денежные средства (сумма превысила 1 миллион рублей), при этом в действительности полномочий по привлечению к ответственности не имел. Впоследствии о противоправных действиях полицейского мужчина сообщил в правоохранительные органы. Между тем, обвиняемому стало известно об этом, в связи с чем тот отказался от получения очередной суммы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю