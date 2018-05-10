Почта России открывает весеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%

С 10 по 20 мая 2018 года пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств – на 5% и на 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным советом и превысил 2500 наименований.

«Традиционно Всероссийская декада подписка привлекает большое число подписчиков. В течение 10 дней акции читатели смогут подписаться на газеты и журналы на второе полугодие 2018 года с хорошей скидкой (до 40%). Подписка на периодику является выражением уважения читателей к печатной прессе и знаком качества для наиболее востребованных у россиян изданий», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова. Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.

Также в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.