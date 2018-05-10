«Краснодар Водоканал» автоматизирует объекты водоснабжения

В рамках мероприятий по улучшению качества услуг «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реализацию программ автоматизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Замена насосных агрегатов, установка системы автоматизации и диспетчеризации позволят улучшить параметры безаварийной работы, а также регулировать подачу воды в автоматическом режиме. Кроме того, специалисты компании смогут дистанционно контролировать работу оборудования и своевременно реагировать на изменение ситуации.

На сегодняшний день полностью автоматизированная водопроводно-насосная станция по ул. 40 лет Победы мощностью 130 кубометров воды/час является водопроводным комплексом, обеспечивающим коммунальным ресурсом городские сети восточной части Краснодара, в том числе 24 многоквартирных дома, детский сад, школу и котельную.

«Мероприятия по замене оборудования проводятся в целях обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации объектов, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Водопроводно-насосные станции, обеспечивающие водой многоэтажные застройки города - важнейшее звено систем водоснабжения столицы Кубани».

Стоит отметить, что специалисты ООО «Краснодар Водоканал» провели автоматизацию уже на 86 водопроводно-насосных станциях города.