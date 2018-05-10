На время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова есть в распоряжении «Известий». Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Особый противопожарный режим будет введен в период проведения чемпионата мира по футболу. Обеспечить его должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом, сказано в протоколе заседания правкомиссии.