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Президент России Владимир Путин встретится с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи

Четверг, 10 мая 2018 09:58
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Глава армянского государства примет участие в саммите Евразийского Экономического Союза, которое состоится на российском курорте 14 мая.

- Могу сказать, что окончательно подтверждена моя встреча с президентом России в Сочи 14 мая, - сообщил Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Новый председатель правительства Армении был избран 8 мая. В тот же день Владимир Путин поздравил его с назначением. Также состоялись и телефонные переговоры лидеров России и Армении, в ходе которых Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили двусторонние отношения и в том числе интеграцию в рамках евразийского пространства.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Ирина СИЗОВА

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