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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи с 25 мая изменятся правила регистрации приезжих

Четверг, 10 мая 2018 09:59
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Согласно Указу президента России Владимира Путина, все граждане в течение трех дней с момента прибытия на курорт должны зарегистрироваться в отделе по вопросам миграции УВД города Сочи.
Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность на время проведения чемпионата мира по футболу. Такие меры примут в каждом городе, принимающем турнир.

Под исключение попадают лица, находящиеся в больнице и те, кто приехал в Сочи в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг и туристическую базу.

А граждане иностранных государств обязаны будут зарегистрироваться в тот же день, что прибудут на курорт.

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