«Бессмертный полк» объединил почти 600 тысяч человек на Кубани

«Бессмертный полк» собрал более 580 тысяч человек. В праздничном шествии приняли участие более 100 тысяч жителей города. 70 волонтеров пронесли копию Знамени Победы, сообщила администрация Краснодарского края.

Акция в краевой столице прошла уже в шестой раз.

«Бессмертный полк» — народная часть Парада Победы. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году. С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой — в ней участвовало более 12 миллионов россиян», — пресс-служба администрация Краснодарского края.

«Бессмертный полк» уже вышел за пределы России. Он проходит в таких странах, как Германия, Чехия, США, Великобритания и других.

На Параде Победы в Краснодаре собралось около 2,5 тысяч человек. На торжество пришли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава края Евгений Первышов.