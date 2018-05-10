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СЮЖЕТ ДНЯ

В Туапсе за нарушение государственной границы оштрафован гражданин Греции

Четверг, 10 мая 2018 10:09
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Мужчина прибыл в составе экипажа сухогруза «Polarstar», который зашел в крупный грузовой порт для погрузки угля. На паспортном контроле выяснилось, что у данного лица отсутствуют действительные документы на пересечение российской границы. 57-летний иностранец смог предъявить сотруднику погрануправления только лишь кипрский морской сертификат – аналог трудовой книжки. Однако согласно Конвенции Международной организации труда по данному документу гражданам въезжать на территорию иностранного государства запрещено.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 18.1 КоАП РФ и назначили штраф. В Россию данный гражданин пропущен не был.

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