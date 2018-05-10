В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю наращивают объемы выпуска продукции для внутрисистемных нужд

На предприятиях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края предпринимаются активные меры по выпуску на собственной производственной базе основных видов продуктов питания для обеспечения ими лиц, находящихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона. В этих целях проведен ряд мероприятий по модернизации действующего и приобретению нового высокотехнологичного оборудования.

Так, например в ИК-9 на вновь созданных производственных участках в 2018 году будет выпущено более 76 тонн мясных сосисок и 23 тонны полуфабрикатов и консервов. В ИК-2 на полную мощность заработали участки по размолу зерна и изготовлению круп в ассортименте, которых только в этом учреждении в текущем году будет произведено около 1 миллиона 300 тонн.

В ряде исправительных учреждений края расширяется сельскохозяйственная деятельность, в состоявшуюся посевную кампанию значительно увеличена площадь используемых земель. Основной акцент сделан на заготовку кормов и сена для своих птицеводческих и животноводческих хозяйств, а также на создание сырьевой базы для собственных перерабатывающих участков, производящих муку, крупы, подсолнечное масло, консервированную овощную продукцию.

Такой подход позволяет не только обеспечивать дополнительную трудовую занятость и полноценное питание осужденных, экономить бюджетные средства за счет создания замкнутого цикла производства от выращивания до переработки сельскохозяйственной продукции, но и создавать финансовые предпосылки для развития производства в других секторах экономики пенитенциарной системы Краснодарского края. Несомненно и то, что достигнутое увеличение объемов производства для внутрисистемных нужд стало результатом активного взаимодействия руководства уголовно-исполнительной системы с региональными органами власти и бизнес-сообществом.