Состоялось ОТКРЫТИЕ первого на юге Дизайн центра Fashion One

19 апреля 2018 года в Краснодаре открылся Дизайн центр Fashion One, организатором открытия выступила компания Legenda Media.

Сотни представителей индустрии моды приняли участие в деловой и развлекательной части, поделились своими мыслями и пожеланиями.

На пресс-конференции выступил руководитель центра Греднев Илья:

«Сегодня мы открываем первый модный центр на юге России. Мы уверены, что это событие станет отправным моментом для создания многих крупных международных проектов.

Мы изучили десятки запросов из мира моды, мнений профессионалов и потенциальных партнёров.

Отрасль очень сильно меняется в последние годы и у нас с Вами есть реальная возможность вписаться в неё. Учитывая географические особенности, мы располагаем всеми ресурсами, чтобы здесь появился модный кластер международного масштаба. Самое важное - у нас есть очень много талантливых людей, готовых творить и удивлять, это то, чего сейчас так не хватает миру. Именно для того, чтобы находить и поддерживать таких людей, мы и создали наш модный центр!»

Уваров Дмитрий, соучредитель проекта поделился: «Мы вложили в этот проект многое, и сейчас речь не только о ресурсах и времени, в этот проект мы вложили душу. Да, безусловно, модный бизнес и творчество - это риски. Я призываю поверить в модную индустрию Юга России так же сильно, как поверили мы!»

Большов Андрей, режиссер специальных событий, руководитель школы моды, стилист, подвел итог пресс-конференции: «Приятно находиться здесь в первую очередь по одной причине, потому что есть отклик у подобного места – у этой творческой лаборатории. Само создание центра и объединение такого количества представителей модной индустрии в одном месте Краснодара, является прецедентным, интересным моментом.»

Анна Легенда, директор компании Legenda Media, организатор открытия Дизайн центра Fashion One, поделилась впечатлениями после открытия: «В столь сжатые сроки нам удалось привлечь десятки партнеров и получить отличный положительный отклик со стороны представителей индустрии fashion – на открытие присутствовали более 240 гостей целевой аудитории: представители магазинов, стилисты, модельеры, фотографы, fashion-блогеры, швеи, модели и др. С модельерами, представившими свои коллекции, я сотрудничала впервые – положительные впечатления и реакция зрителей окупила все мои волнения!

Отдельное спасибо всем моим подрядчикам, артистам, волонтерам и партнерам. Уверена, что сотрудничество на площадке Дизайн центра принесет популярность всем участникам далеко за пределами Краснодара.»

Развлекательная часть состояла из десятков выступлений артистов и показов трех модельеров:

Первым открыла показ дизайнер Арзуманян Аревик, представив свой бренд Arevik made for a Queen. Сказочная коллекция свадебных и вечерних платьев для фей, принцесс и королев, создана из современных изящных тканей - гипюр и кружево, сетка, фатин, бархат, велюр, атлас, шифон и кожа - все платья и аксессуары расшиты вручную.

Вторым выходом на подиуме представила свою коллекцию Марина Астра, бренд нижнего белья Marina Astra. Коллекцию на подиуме Марина представила впервые, это поистине прекрасное творение - авторское белье ручной работы, белье которое трудно встретить в магазинах.

Завершающим показом представили сразу две представительницы модной линии одежды - Казачинская Инна и Розраенко Наталья, бренд мануфактура «ИНРОКА».

Краснодарский бренд мануфактура Инрока является, прежде всего, воплощением идей и желаний нести пользу людям, которые реализовались через создание швейного предприятия, ателье и дизайн-маркета. Патриотические нотки, восхищение собственной страной и людьми, которые ее населяют, дали бренду ИНРОКА возможность создавать одежду, наполненную тонким смыслом и воплощать самое лучшее качество исполнения.

Открытие было прекрасно дополнено музыкальным сопровождением музыкальных коллективов и выступлением лучших артистов Юга. В зоне велком был накрыт фуршет с приветственными закусками, напитками и шампанским.

Для ВИП гостей функционировала отдельная чилаут зона, для отдыха, деловых переговоров и фуршетной линии.

Открытие превратилось в яркое, знаковое событие в культурной жизни Краснодара и праздник по нетворкингу – десятки фотографов и видеографов снимали гостей, артистов, моделей на подиуме; сотни гостей обменивались визитками и номерами телефонов для дальнейшего сотрудничества; журналисты брали интервью.

Праздник открытия получился ярким, эмоциональным и красочным! Все, кто пришёл, получили незабываемые впечатления и разные подарки от партнеров, а Дизайн центр Fashion One – море благодарностей и приятных пожеланий.

Партнерами мероприятия выступили: Digital agency АRТЕЛЬ, РА Арт Сайд, компания МЕДИАПРОКАТ, швейцарские часы КОНСУЛ, концептуальный бутик ArtТЕМА, банкетный комплекс Academy HALL, ресторан Золотая Бухара, сеть ресторанов PRO SUSHI, аквин AQ, школа иностранных языков The Polyglot’s Dream, академия творчества PRO TALANT, компания VIVE BOX, event-агентство ANNA LEGENDA, каталог артистов Alfavit Show, компания AM FILMS, студия визуальных продуктов МЕДВЕДЬ, студия Foto-Video PRO, fashion-фотограф Марк Пластинин, модельное агентство OMM Models, модельное агентство Daily Models, скаутинговый центр SIGMA.

Артисты, поддержавшие мероприятие: ведущий Алексей Полтавский, эстрадно-джазовый ансамбль Jazz Police Band, electro saxophone Nikita Silver & Eva Kade, Lady Music – Эстрадная скрипка Vika Violino, DJ Ural-Sky, DJ Илья Мыс, иллюзионист Руслан Шанга, человек-тромбон Тигран Петросян, шоу балет Fresh, шоу балет Non Stop, шоу балет PRO DANCE.