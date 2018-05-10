Бизнес ЮФО и СКФО получил почти 700 млрд рублей кредитов

Объем кредитов, предоставленных в первом квартале 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился по отношению к такому же периоду прошлого года в целом по двум округам на 18,3%. В ЮФО эта категория заемщиков получила 638,8 млрд рублей банковских кредитов, в СКФО – 47,1 млрд рублей.

Заметно выросла выдача кредитов предприятиям обрабатывающей отрасли и коммунального хозяйства. В ЮФО – в оптовой и розничной торговле, в СКФО – предприятиям транспорта и связи. Увеличилась кредитная поддержка организаций, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.

На рост кредитования бизнеса повлияли стабилизация экономической ситуации и снижение кредитных ставок. В марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились с 11,7 до 9%, в СКФО – с 12,3 до 9,6%.

На Юге большую часть корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края (57% от объема выдачи в округе или 364,4 млрд рублей) и Ростовской области (32,9% или 210,1 млрд рублей), на Северном Кавказе – предприятия Ставропольского края (78,3% или 36,9 млрд рублей).

Южное ГУ Банка России