В горах Сочи открылся Парк водопадов «Менделиха»

Экологический маршрут расположен на горном курорте «Роза Хутор» и является одним из самых запоминающихся для туристов.

- Восемь водопадов, самый крупный из которых имеет высоту более 70 метров, располагаются на южном склоне хребта Аибга, в русле реки Менделиха. Пешеходный маршрут начинается от нижней станции канатной дороги на высоте 1470 метров над уровнем моря. В Парке водопадов проложена специальная тропа, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Можно спуститься к основанию, желающие смогут нырнуть в водопад, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Сегодня для осмотра доступны три водопада. Такой маршрут займет около часа. Парк водопадов «Менделиха» создан для единения с природой, прогулок под успокаивающее журчание горных ручьев и ароматы горных цветов и трав. Свое название он получил по имени одноименной реки, названной в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава являлся местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.

Ирина СИЗОВА