В Краснодаре бывший руководитель предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «СтройОптТорг», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся генеральным директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оптовой торговли лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. По версии следствия, в 2016 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с января 2015 по март 2016 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 38,8 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. Данная сумма неуплаты составила 81% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю