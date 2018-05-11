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В Курганинском районе молодой человек подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Пятница, 11 мая 2018 10:09
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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского (ч.2 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, днем 31 марта 2018 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «ВАЗ 21074». Передвигаясь по улицам станицы Константиновской, водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС об остановке транспортного средства для проверки документов, в этой связи сотрудники ГИБДД осуществили преследование нарушителя с включением специальных световых и звуковых сигналов. После того, как нарушитель остановил транспортное средство, один из инспекторов покинул служебный автомобиль и направился к машине молодого человека. Водитель, оказывая противодействие, совершил наезд на инспектора. В результате полицейскому был причинен вред здоровью средней тяжести в виде сотрясения головного мозга, травмы позвоночника, коленного сустава и кровоподтека.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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