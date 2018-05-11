58 приставов приняли присягу в Краснодаре

Церемония присяги судебных приставов состоялась в Выставочном зале Боевой Славы. Слова клятвы произносились в присутствии многочисленных приглашенных, среди которых были председатель Общественного совета при УФССП России по Краснодарскому краю Д.Н. Лозовский, председатель Совета ветеранов Управления В.А. Бабелюк и ветераны Службы, а также представитель Русской Православной церкви.

Напомним, что современная редакция текста клятвы судебного пристава утверждена Федеральным законодательством в 2014 году. Принесение присяги – повышение ответственности каждого судебного пристава. Это подчеркнул в своем выступлении главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров.

После церемонии принятия присяги судебные приставы смогли ознакомиться с экспозицией Выставочного зала Боевой Славы.