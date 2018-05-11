Приставы-поисковики прошли по памятным местам ВОВ на Кубани

Поисковый отряд «Долг» Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю принял участие в походе по местам ожесточенных боев по территории Горячеключевского района, посетив, в числе прочих, известное урочище Поднависла. История этого уголка Краснодарского края чрезвычайно интересна, и главным действующим лицом ее является Аршалуйс Ханжиян – «солдатская невеста».

В годы Великой отечественной войны семья Аршалуйс жила в районе урочища Поднависла. В тех местах проходили ожесточенные бои, был развернут госпиталь, в котором младшая дочь многодетной семьи Ханжиян помогала врачам и санитарам выхаживать раненых.

Многие солдаты не выживали. Их хоронили здесь же, неподалеку от госпиталя. Сейчас в братских могилах Поднавислы лежат около двух тысяч советских воинов. После того, как наши войска перешли в наступшление, Аршалуйс Ханжиян осталась ухаживать за захоронениями Поднавислы. «Я – солдатская невеста», - так говорила девушка, оставшаяся до конца дней своих незамужней.

Ее уговаривали переехать, но Аршалуйс не согласилась. В девяностых, когда уютное место у подножия горы Нависла присмотрели новоявленные бизнесмены под строительство коттеджей для отдыхающих, Аршалуйс противостояла строительной технике с оружием в руках. В 1997 году Аршалуйс Ханжиян была признана Всемирной организацией ЮНЕСКО «Женщиной года».

Сейчас в урочище Поднависла сохраняется мемориальный комплекс – уже усилиями родных бабушки Аршалуйс. На нем проводятся экскурсии, их посещают участники походов и поисковые отряды. А в центре поляны стоит памятник солдатской невесте Аршалуйс, которая теперь навечно со своими солдатами.