Госдума приняла в первом чтении законопроект об акционировании Почты России

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности создаваемого акционерного общества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. За принятие законопроекта высказались 376 депутатов.

Документ, внесенный на рассмотрение группой депутатов, предполагает создание непубличного акционерного общества со стопроцентным участием государства. В нем прописаны нормативы по размещению отделений почтовой связи для обеспечения равного доступа к почтовым услугам всех жителей страны. Законопроект гарантирует сохранение штата сотрудников при изменении организационно-правовой формы.

«Безусловно акционирование Почты России и стопроцентное государственное участие – необходимые условия для работы Почты России как современной цифровой организации. Наши основные задачи – это предоставление гражданам России качественных почтовых услуг и забота о многотысячном коллективе Почты России. Я уверен, что с принятием данного законопроекта мы сумеем эффективно наладить управление предприятием и вывести его на более современный новый уровень», - отметил по итогам заседания Государственной Думы генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Сегодня на Почте России работает более 350 тысяч человек. Это означает, что вместе с членами их семей в стабильности рабочих мест предприятия заинтересовано более 1 миллиона человек. Именно поэтому все новеллы законопроекта, связанные с положением работников, согласованы с руководством профсоюза работников связи России. В результате мы прописали, что реорганизация Почты России не может являться основанием для расхождения трудовых договоров, и сокращение численности штата работников в связи с реорганизацией недопустимо. Мы впервые с коллегами прописали прямыми нормами законодательства условия доступности почтовых отделений: для городских округов на одно отделение не может приходиться более 15 тысяч человек, при этом расстояние по дорогам общего пользования не должно превышать полтора километра, а в сельских поселениях оно должно быть не более шести километров», - заявил председатель комитета Государственной думы седьмого созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.