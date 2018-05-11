Пограничники спасли из браконьерских сетей 15-килограммового осетра

В Акватории Азовского моря проведены плановые мероприятия по охране морских биологических ресурсов. Только за двое суток сотрудники ведомства вытралили более 3 километров сетей, незаконно установленных в азовских лиманах и акватории Таганрогского залива, и 5 тысяч крючьев. Около 360 особей из 400, оказавшихся в браконьерских орудиях, пограничникам удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания. В их числе оказался крупный осетр.

Его обнаружили в результате траления незаконных орудий лова в акватории Ахтарского лимана. Живого ценного обитателя здешних мест с израненным крупным крючком ртом, выпустили в море.

И все же, несмотря на трагичность ситуации в Азовском море, встреча с представителем осетровых таких внушительных размеров показалась пограничникам хорошим признаком. В прежние годы из-за массового вылова рыба не успевала достигать промысловых размеров. Теперь крупные особи встречаются все чаще. По утверждению специалистов это верный показатель того, что силовые структуры выбрали верную стратегию в сфере защиты и охраны морских биологических ресурсов, что способствует естественному воспроизводству исчезающих видов рыб.