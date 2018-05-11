На российско-абхазской границе сотрудник пограничного контроля выявил подделку паспорта по фактуре бумаги

В отношении предъявителя документа возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы.

Накануне в МАПП «Адлер» в ходе проверки документов у иностранного лица, выезжающего из России в сопредельную республику, у сотрудника погрануправления возникли сомнения в подлинности паспорта. Контролер выявил ряд несоответствий установленному образцу, среди которых была плотность и фактура страниц. 24-летнего мужчину вывели из пассажирского потока и задержали. Немногим позднее, специальная проверка документа подтвердила подозрения специалистов.

Из показаний подозреваемого стало ясно, что он получил паспорт не официальным путем. Произошло это в конце прошлого года в Ставрополе, где он проживал до недавнего времени.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.