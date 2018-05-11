Исследовать подземный мир Горячего Ключа жителей и гостей города приглашает интеллектуальный клуб «Открытое пространство». Увлекательная экскурсия состоится 14 марта. Тайны пещер северо-западного Кавказа, особенности подземного мира Горячего Ключа, загадки Фанагорийской и Кошачей пещер – об этом и многом другом гостям «Открытого пространства» расскажет исследователь подземного мира, руководитель комиссии спелеологии Краснодарского отделения РГО Андрей Остапенко.

В чем особенности сталактитов и сталагмитов, как формируются подземные озера и насколько глубоки извилистые тоннели пещер в окрестностях Горячего Ключа – ответы на эти вопросы можно будет получить 14 мая. Интеллектуальная экскурсия в рамках фестиваля «Ночь музеев» состоится на открытой площадке возле городского исторического музея. Начало мероприятия – в 20 часов. Вход – свободный.