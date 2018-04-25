«АльфаСтрахование» открывает новый центр страхования в Краснодаре

Создавая новые стандарты страхового рынка, «АльфаСтрахование» инвестирует ресурсы в постоянное совершенствование своего сервиса – главной черты, которая отличает компанию от конкурентов. Новый современный офис открылся сегодня на Юге страны в Краснодаре по адресу ул. Кожевенная, д. 141.

Центр страхования соответствует всем ожиданиям клиентов и требованиям комфортного и инновационного офиса, он позволяет оказывать страховые услуги настоящего и эксклюзивный сервис будущего. Клиентская зона составит 200 кв. м при общей площади в 900 кв. м.

«Стараясь создавать новые стандарты качества обслуживания и страхового сервиса, мы активно меняем подходы к обслуживанию клиентов, чтобы слоган компании «Сервис будущего в настоящем» в полной мере отвечал нашим действиям. Новый офис в Краснодаре расположен в бизнес-районе города, на берегу Кубани, он обладает отлично развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Для удобства посетителей проведено дополнительное функциональное зонирование помещений, предусмотрена зона ожидания приема специалистов, в том числе и для клиентов с детьми. Также в офисе функционирует система предварительной проверки необходимых документов, электронная очередь и разделение потоков клиентов, желающих приобрести полис либо урегулировать убыток», - рассказал генеральный директор компании «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

Открытие нового центра страхования – важное событие для Южного регионального центра компании. «Краснодарский филиал закончил первый квартал 2018 г. с результатом в 530 млн руб. собранных премий, и в региональной структуре компании это третий по значимости результат после Москвы и Питера, - говорит Евгений Череменин, вице-президент компании, директор Южного регионального центра. – В целом в Краснодарском крае в прошлом году было собрано 25,7 млрд руб. премий. На страховом рынке страны регион является пятым по объему сборов после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Татарстан и испытывает сложности, характерные для всей отечественной страховой отрасли. Несмотря на это, «АльфаСтрахование» считает необходимым открывать в регионе новые офисы, внедрять современные технологии и предоставлять клиентам компании максимально удобный страховой сервис».

«АльфаСтрахование» заботится о своих клиентах и их времени: процессы покупки страхового полиса и урегулирования убытков выстроены с максимальным удобством как в офисах компании, так и в онлайне – при оформлении через сайт или бесплатное мобильное приложение. Почти по всем видам страхования есть прямые API или виджеты, многие операции можно совершить через «АльфаСтрахование Mobile». Мобильное приложение позволяет удаленно урегулировать страховые случаи по каско, ОСАГО и страхованию пассажиров. Клиент может заявить об убытке и в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, а также продлевать полис, у которого заканчивается срок действия.

«Мы стремимся к наивысшему уровню лояльности клиентов и создаем уникальные сервисы и решения, цель которых - упростить жизнь страхователей. И они отвечают нам взаимностью. Новый офис предполагает полный цикл обслуживания клиентов (продажа, сопровождение договоров, урегулирование убытков), уверены, что жители Краснодара оценят его удобство и доступность», – говорит Татьяна Пучкова, заместитель генерального директора компании «АльфаСтрахование».