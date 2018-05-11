В Крымском районе двое сотрудников администрации подозреваются в покушении на мошенничество

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела контроля в сфере закупок администрации МО Крымский район и директора МУП «Архитектурно-градостроительный центр» МО Крымский район. Они подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в конце февраля 2018 года к директору МУП обратился мужчина, действовавший в интересах предпринимателя, с вопросом заключения с администрацией договора аренды на земельный участок в поселке Новоукраинском для последующего строительства автомойки. Директор муниципального унитарного предприятия рассказал об этом ранее знакомому начальнику отдела закупок администрации. Последний, в свою очередь, предложил коллеге вступить в преступный сговор и сообщить представителю предпринимателя ложные сведения в части возможности способствования в победе на торгах за предоставление права аренды на интересующий земельный участок, на что получил согласие. Между тем, данными полномочиями они не обладали. После этого, встретившись с самим предпринимателем, подозреваемые сообщили, что за 2 миллиона рублей могут помочь в решении вопроса. Мужчина согласился, однако о поступившем противоправном предложении сообщил в правоохранительные органы. 12 апреля 2018 года, находясь в городе Крымске, заявитель передал мужчинам требуемую сумму денег. Распорядиться денежными средствами злоумышленники не смогли, поскольку их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками ОМВД России по Крымскому району, действовавшими по поручению следователя СКР.

В настоящее время подозреваемые задержаны, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю