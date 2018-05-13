В акватории Азовского моря краснодарские пограничники задержали маломерное судно с браконьерами

10 мая т.г. сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского.

Маломерное судно и браконьеры в связи с отсутствием у них документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, доставлены в порт г. Ейск для установления личности и принятия процессуального решения.