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В акватории Азовского моря краснодарские пограничники задержали маломерное судно с браконьерами

Воскресенье, 13 мая 2018 12:37
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10 мая т.г. сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского.

Маломерное судно и браконьеры в связи с отсутствием у них документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, доставлены в порт г. Ейск для установления личности и принятия процессуального решения.

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