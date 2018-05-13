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СЮЖЕТ ДНЯ

В Тихорецком районе организована проверка по факту травмирования малолетней девочки

Воскресенье, 13 мая 2018 12:37
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В правоохранительные органы Тихорецкого района 8 мая 2018 года поступило сообщение о доставлении в больницу малолетней девочки с резаной раной в области шеи. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 8 мая 2018 года в станице Еремизино‐Борисовское подросток нанес фрагментом разбитой стеклянной бутылки ранение шеи малолетней девочке. Пострадавшая была госпитализирована и прооперирована. В данный момент ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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