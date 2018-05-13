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На улице Селезнева в Краснодаре запретят остановку транспорта

Воскресенье, 13 мая 2018 12:38
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С 1 июня на участке между улицами Старокубанской и Трамвайной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.
Изменения введут для увеличения пропускной способности улицы Селезнева.

«Ограничительные меры применяются для обеих сторон участка улицы для исключения стоянки транспорта на проезжей части и создания помех другим участникам дорожного движения. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать ПДД», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят до 1 июня, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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