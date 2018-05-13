В СИЗО-3 пресечено коррупционное преступление

В СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю с помощью сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю пресечено коррупционное преступление.

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю и ОСБ УФСИН России по Краснодарскому краю и оперативные сотрудники следственного изолятора №3 (г. Новороссийск) задержали инспектора следственного изолятора при получении взятки в размере один миллион рублей.

В действиях задержанного усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Проводится проверка.