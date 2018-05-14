Владимир Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭС

Сегодня в Сочи стартует саммит Высшего евразийского эконмического совета с участием лидеров стран, входящих в ЕАЭС.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении, а также в качестве гостя президент Молдавии, сообщает РИА "Новости".

На саммите планируется рассмотреть целый ряд важных вопросов. В частности, наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации.

Также в Сочи планируется подписать соглашение о международных договорах союза с третьими странами и интеграционным объединениями.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин проведёт на курорте ряд двусторонних встреч. Так с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, а также ключевые вопросы двусторонней повестки.

Глава российского государства также проведёт переговоры с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

После этих встреч ожидается заседания Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе. Лидеры стран также примут участие в заседаниях.