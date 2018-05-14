На Кубани в начале рабочей недели ожидаются дожди

Начало рабочей недели не порадует жителей Кубани хорошей погодой. В Краснодаре в понедельник, 14 мая, прогнозируют кратковременный дождь, днем столбики термометров будут едва достигать отметки +21 градус.

Краевой гидрометцентр прогнозирует в регионе местами кратковременные дожди с грозой, а в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Ночью температура воздуха будет +8+13 градусов, днем до + 22 градусов.

Чуть теплее будет во вторник и среду, но вероятность дождя по-прежнему сохранится. Метеорологи обещают ветренную погоду с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9+14 градусов, днем +18+23 градусов, местами до +27 градусов.