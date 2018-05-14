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СЮЖЕТ ДНЯ

В одном из скверов Краснодара восстановят баскетбольные площадки

Понедельник, 14 мая 2018 08:54
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Как отметили в пресс-службе городской администрации, площадки для уличного баскетбола здесь всегда были востребованы. В последнее время властям стали поступать обращения от жителей, что они не работают.

По словам мэра, спортплощадки требуется восстановить в максимально короткие сроки, в первую очередь повесить щиты и кольца.

Сообщается, что уже назрел капремонт площадок. Здесь нужно новое искусственное покрытие, необходимо привести в порядок раздевалки.

В данный момент городские власти выбирают подрядчика для проведения работ. После заключения муниципального контракта, все работы будут выполнены.

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