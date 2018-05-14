Роспотребнадзор подвел итоги проверки молочного рынка

Роспотребнадзор провел масштабное исследование отечественного рынка молочных продуктов, по результатам которого был определен уровень немолочных жиров в молоке и твороге.

Проверка по поручению правительства проводилась среди следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Всего в лаборатории были отправлены образцы около 250 федеральных и региональных брендов.

По результатам исследования жиры немолочного происхождения были выявлены в восьми пробах молока из 90 отобранных и в шести пробах творога из 73 образцов. Общее число нарушений не превышает 8%.

«Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — заключили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подавляющее большинство наименований молока и сливочного масла производятся в соответствии со всеми обязательными требованиями. Выявленные несоответствия в категории «творог» связаны с нарушением требований к условиям транспортировки и хранения.